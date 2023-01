Tirol und Bayern fordern "Überarbeitung" der Grenzkontrollen

Tirols Verkehrslandesrat René Zumtobel (SPÖ) und der bayerische Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) machen in Sachen der seit der Migrationswelle im Jahr 2015 bestehenden Grenzkontrollen zwischen Bayern und Österreich mobil. In einem Schreiben an die beiden Bundesministerien in Berlin und Wien fordern sie, die Grenzkontrollen zu "überarbeiten und zu optimieren", wie es in einer gemeinsamen Aussendung am Montag hieß.