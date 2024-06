Asyl: NGOs fordern einen erleichterten Zugang zum Arbeitsmarkt

Den "Weltflüchtlingstag" haben am Donnerstag mehrere Hilfsorganisationen zum Anlass genommen, gemeinsam für Verbesserungen im Asylsystem zu werben.

Zu den in einer Pressekonferenz vorgetragenen Forderungen von Amnesty International, Train of Hope, Asylkoordination , Verein Ute Bock und SOS Balkanroute zählen eine Streichung der Beschäftigungsbewilligung für Flüchtlinge und eine Obsorge für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge ab dem ersten Tag.

Shoura Hashemi von Amnesty zeichnet ein eher düsteres Bild auch angesichts des angelaufenen Nationalratswahlkampfs. Aktuell vergehe kein Tag, wo nicht Ängste gegen geflüchtete Menschen geschürt würden. Die Hilfsorganisationen wollten klarstellen, dass Menschen, die vor Krieg und Not fliehen, nicht als Gefahr wahrgenommen werden dürften. Es brauche keine Debatte, die auf Täuschung und Hass basiere sondern eine, die solidarische Lösungen zum Ziel habe.

Gerd Trimmal vom Verein Ute Bock sieht einen besseren Arbeitsmarkt-Zugang als geeignetes Mittel zur Integration in die Gesellschaft: "Arbeit zu bekommen, ist für Menschen ein Integrationssprung." Zwar dürften Asylwerber an sich unter gewissen Umständen nach drei Monaten eine Arbeit annehmen, doch gebe es zu viele bürokratische Hürden, die Unternehmer von den Anträgen dafür abhielten.

Dazu seien die Zuverdienstgrenzen in der Grundversorgung viel zu eng gesetzt. Neben einer Lockerung hier will Trimmal eine ersatzlos Streichung der Beschäftigungsbewilligung der Asylwerber, womit für sie die gleichen Regeln wie für Vertriebene aus der Ukraine gelten würden.

Eine Lösung für gut Verdienende

Doch auch bei dieser Gruppe wird Handlungsbedarf erkannt. Nina Andersen von Train of Hope vermisst eine langfristige Perspektive für die von der russischen Aggression vertriebenen Ukrainer. Die Öffnung der "Rot-Weiß-Rot-Karte plus" sei nur eine "Nischenlösung" für gut Verdienende. Zwar gebe es Überlegungen, den Aufenthalt auch kommendes Jahr um weitere zwölf Monate zu verlängern, doch biete das keine Perspektive. Vorrangig wäre für Andersen, die Ukrainer von der Grundversorgung in die Sozialhilfe zu überführen.