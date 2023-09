Asyl-Kosten für Länder sollen künftig der Realität entsprechen

Das stelle Bund, Länder und die Gemeinden vor eine große Herausforderung - das Prinzip der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit müsse im Mittelpunkt stehen. Man wolle weniger Bürokratie, mehr Transparenz und eine gerechte Aufteilung der realen Kosten.

Pilotprojekt für die Kosten vulnerabler Gruppen

"Wir Bundesländer waren damals bereit, uns mit 40 Prozent aufgeteilt auf alle Bundesländern an den Kosten für die Unterbringung zu beteiligen", sagt Hacker. In manchen Ecken der Republik würden Organisationen zu den bestehenden Preisen ihre Bildungsarbeit, Kontrollarbeit, etc. nicht durchführen. Es könne nicht sein, dass Stadt oder Einrichtungen, die Leistungen erbringen, dazuzahlen müssen, sagt Hacker. Was ändert sich also?

Bisher seien die Kosten für Unterkunft, Betreuung und Verpflegung von geflüchteten Personen pauschal pro Person abgerechnet worden, erklärt Karner. Das ändert sich nun: Künftig soll die Abrechnungen den tatsächlich anfallenden Kosten entsprechen. Gestartet wird dabei in Wien mit vulnerablen Personen, zu denen etwa Kinder, Jugendliche, Beeinträchtigte und Menschen, die Betreuung brauchen, zählen. Den übrigen Bundesländern wurden in den letzten Tagen erste Informationen über das Projekt gegeben.