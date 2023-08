Sechs Schlepper in Linz und Salzburg gestoppt: 64 Flüchtlinge an Bord

Bereits am Samstag gab es in Salzburg einen Vorfall mit einem Schlepperfahrzeug: Ein Kleintransporter zweier mutmaßlicher Schlepper mit elf Personen im Laderaum rammte in Eugendorf im Salzburger Flachgau auf der Flucht ein Polizeiauto.

Die Beamten waren auf der Westautobahn (A1) auf den Wagen aufmerksam geworden und wollten diesen kontrollieren. Statt anzuhalten stieg der Lenker aufs Gaspedal. Der Kleintransporter war mit stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs und gefährdete mit seiner riskanten Fahrweise andere Lenker.

Kurz vor dem Walserberg setzte sich der Streifenwagen vor den Pkw. Dabei kam es zum Auffahrunfall, bei dem die zwei Polizisten verletzt wurden.