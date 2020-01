Asyl-Debatte: Der neue Generalsekretär im Innenministerium

Als Generalsekretär ist der Tiroler nun zum höchsten Beamten im Innenministerium aufgestiegen. Und will es in dieser Funktion nun „besser machen“ als sein Vorgänger unter Innenminister Herbert Kickl ( FPÖ), Peter Goldgruber. Der sorgte vor allem wegen seiner Rolle in der BVT-Affäre für Schlagzeilen.

„Ich strebe es nicht an, in der Funktion als Generalsekretär im Vordergrund zu stehen“, versichert Tomac demgegenüber in einem KURIER-Gespräch vor seinem Wechsel nach Wien.

„Für mich als Generalsekretär wird es keine Uniform geben“, meint Tomac, darauf angesprochen, dass Goldgruber sich für die damals neue Position eigens eine solche anfertigen ließ.

Im BVT-U-Ausschuss hatten FPÖ, SPÖ und Neos „schwarze Netzwerke“ im Innenministerium verortet. Tomac meint dazu nur, dass er weder im Innenministerium noch sonst wo „in meiner Laufbahn je ein parteipolitisches Netzwerk erfahren“ habe.

Der studierte Jurist selbst ist jedenfalls innerhalb der ÖVP bestens vernetzt. Der karriere- und sendungsbewusste Tiroler gilt etwa als enger Vertrauter von Landeshauptmann Günther Platter. In dessen Zeit als Innenminister und danach bei Maria Fekter) war Tomac Referent im Ministerkabinett (2007/08).

Danach wechselte er in seine Heimat, wo er zunächst als Landespolizeikommandant und später als Landespolizeidirektor weiter Karriere machte. Und immer wieder für höhere Weihen gehandelt wurde, sogar als ministrabel galt. Sein Führungsstil wird als durchaus resolut bezeichnet.