Unerfreulich ist die Arbeitslosenstatistik 2016. Allein im November suchten 429.139 Menschen in Österreich einen Job. 24,5 Prozent der Arbeitslosen – 105.282 Menschen – sind nicht österreichische Staatsbürger.

Einen besonders starken Anstieg gab es mit einem Plus von 28,3 Prozent bei Konventionsflüchtlingen (Menschen, die das Recht haben, zunächst drei Jahre in Österreich zu bleiben. Dann wird geprüft, ob Gründe für die Aberkennung des Asylstatus bestehen) und subsidiär Schutzberechtigten. Von den insgesamt 27.686 Arbeitslosen sind 44,2 Prozent syrische Staatsbürger, 18,5 Prozent Afghanen und 12,4 Prozent Russen.

Mit diesen Zahlen einher geht ein Anstieg beim Bezug der bedarfsorientierten Mindestsicherung. Im September 2016 hatten beispielsweise in der Bundeshauptstadt Wien 35.434 Menschen mit Flüchtlingsstatus Anspruch auf die Mindestsicherung.

Tirols Landeshauptmann Günther Platter (Bild), der 2017 den Vorsitz der Landeshauptleute-Konferenz übernimmt, will in puncto Mindestsicherung "noch einmal sondieren".

Grund: Eine einheitliche österreichweite Regelung der Mindestsicherungsbezüge ist bis dato gescheitert. Bundesländer wie Oberösterreich, das Burgenland und Niederösterreich führten zuletzt eigene Höchstgrenzen und Bedingungen für Bezieher ein.

Österreich unter Top 4

Was das Niveau der eingebrachten Asylanträge betrifft, so ist dieses mit 39.618 Antragstellern für das heurige Jahr unverändert hoch. Rund zwei Drittel der Anträge wurden von Männern gestellt. Geht es nach Ethnien, so stellen Afghanen mit 28,5 Prozent die größte Gruppe dar, gefolgt von Syrern (20,8) und Irakern (6,7).

Europaweit wurden laut Integrationsfonds die meisten Asylanträge in Deutschland, Italien, Frankreich und Österreich gestellt.

Laut den Eurostat-Zahlen wurden seit Jahresbeginn bis 14. Dezember insgesamt 1.075.350 Asylanträge in der EU gestellt, davon waren 1,033.505 Asylerstanträge. Mit 671.420 Asylansuchen entfiel hierbei weit mehr als die Hälfte auf Deutschland.

Was Österreich betrifft, ergingen bis einschließlich November 57.412 rechtskräftige Entscheidungen. Davon waren 23.257 rechtskräftig negativ und 23.894 rechtskräftig positiv. 19.660 Personen erhielten einen positiven Asyl-Bescheid, 2.947 wurde subsidiärer Schutz gewährt und 1.287 bekamen einen humanitären Aufenthaltstitel.

Bei den rechtskräftig positiven Asylbescheiden ergingen sieben von zehn an Syrer.