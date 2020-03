Arbeiterkammer legt Forderungskatalog zur Pflege-Ausbildung vor

Die Arbeiterkammer hat am Montag einen Forderungskatalog zum Thema Pflege-Ausbildung vorgelegt. Gestützt auf eine Umfrage forderte AK-Präsidentin Renate Anderl u.a. einen verstärkten Ausbau des Schulversuchs der Pflege-Ausbildung an berufsbildenden höheren Schulen (BHS) und eine finanzielle Absicherung für die Pflegeausbildung. Denn es gehe darum, "Steine aus dem Weg zu räumen", so Anderl.

Der von der Bundesregierung beschlossene BHS-Schulversuch für rund 150 Schüler pro Jahr sei "sehr zu begrüßen". Es sei ein "erster Schritt in die richtige Richtung", aber zu wenig, betonten Anderl wie auch der AK-Experte für Gesundheitsberuferecht und Pflegepolitik, Kurt Schalek, bei einer gemeinsamen Pressekonferenz.