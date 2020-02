Asylwerber in Pflegeausbildung: Petition fordert Abschiebestopp

Am Montag hat das Unterstützungskomitee dazu eine Petition an den Nationalrat unter dem Titel „ Abschiebestopp für Auszubildende in Pflegeberufen“ gestartet. Die Tiroler Allianz ist breit. Neben SPÖ, Grünen, Liste Fritz und Neos sind auch Vertreter der ÖVP dabei, etwa Wirtschafts- und Arbeitslandesrätin Beate Palfrader und AK-Präsident Erwin Zangerl.

Beide waren bei der Präsentation der Petition nicht dabei. Palfrader, die sich mehrfach für einen Abschiebestopp von Asylwerbern in Ausbildung ausgesprochen hat, teilte aber mit: „Meine Position zur Abschiebung von integrationswilligen und dringend benötigten Lehrlingen oder in Ausbildung befindlichen Arbeitskräften ist hinlänglich bekannt.“

Die Chancen auf eine Umsetzung der Petition sind aber gering. Erst vergangene Woche hat Bundeskanzler Sebastian Kurz bekräftigt: „Da gibt es eine geltende Gesetzeslage.“ Und diese sieht für den Pflegebereich keinen Abschiebestopp vor. SPÖ-Abgeordnete Selma Yildirim, die die Petition unterstützt, wird diese Woche einen Entschließungsantrag einbringen, der Asylwerber in Ausbildung jenen in Lehre gleichstellen soll.