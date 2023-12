Mattle für Koalition mit SPÖ im Bund, "Andocken" mit Babler möglich

"Der Abstand ist sehr groß"

Von der FPÖ hatte sich der Tiroler Landeshauptmann in der Vergangenheit scharf abgegrenzt. Im Land schloss er eine Koalition nach der Landtagswahl 2022 aus. Im Bund ging er einen Schritt weiter als viele ÖVP-Granden: Er schloss nicht nur eine Zusammenarbeit mit FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl aus, sondern auch mit der FPÖ an sich im Falle der Beibehaltung des blauen Parteiprogrammes und schob den Freiheitlichen damit einen gänzlichen Riegel vor. Bleibt es dabei? Er habe nie eine mögliche Koalition mit den Freiheitlichen generell ausgeschlossen, erklärte der Tiroler Landeschef. Sondern eben mit der Person Kickl und dem blauen Programm. Hier gehe es um ein "paar Kernbereiche", bei denen er nicht mitkönne - etwa in Fragen der europäischen Integration sowie der Migrationspolitik.

Allzu viel Hoffnung, dass die ÖVP bei der kommenden Wahl auf Platz eins landen wird, scheint der Tiroler ÖVP-Landeshauptmann und Landesparteiobmann derzeit nicht zu haben: "Die aktuellen Umfragen machen es uns sehr schwierig, in diese Position zu kommen. Der Abstand ist sehr groß. Es ist durchaus eine sehr große Herausforderung, aber ein Optimismus bleibt." Es gehe nun darum, die "Politik der Mitte in den Mittelpunkt zu stellen, ohne zu polarisieren." Den "Parteien in der Mitte" gelinge es derzeit nicht, die Menschen "mit kurzen Botschaften abzuholen", diagnostizierte Mattle. Die in den Umfragen mit großem Abstand auf dem ersten Platz liegende FPÖ hingegen verstehe es, "auf komplexe gesellschaftliche Fragen einfache Antworten" zu geben, die aber "nicht die gesamte Wahrheit enthalten" würden. Die Freiheitlichen seien "weit mehr als der rechte Rand, eine klassische rechtspopulistische Partei."