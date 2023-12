Justizministerium sucht jetzt nach einer Pilnacek-Nachfolge

Die Sektion wurde zuletzt interimistisch von Christian Manquet geleitet, er tritt Ende Jänner den Ruhestand an, hieß es aus dem Justizministerium zur APA. Die Funktion der Sektionsleitung beinhaltet laut Ausschreibung die Koordination von verschiedenen Fachabteilungen zugewiesenen Aufgaben - etwa Angelegenheiten des Strafgesetzbuches, des Suchtmittelgesetzes oder des Verbotsgesetzes. Auch soll sich die Leiterin oder der Leiter der Sektion an strafrechtlichen Arbeiten der EU und anderer internationaler Organisationen beteiligen und an den schriftlichen Äußerungen der Bundesregierung in Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof und dem Gerichtshof der EU mitarbeiten.