Antisemitismus: Kritik an Faßmann-Äußerung

Antisemitische Attacken gegen Soros

Faßmann war im ZiB-2-Interview auf die zahlreichen Hasspostings gegen Soros nach seinem Treffen mit Bundeskanzler Sebastian Kurz ( ÖVP) in Wien befragt worden. In diesen Postings wird Soros „zur Hölle“ gewünscht und als einer „der größten Teufel unserer Erde“ bezeichnet. Soros ist Jude, seine Stiftung hat die in Budapest ansässige „Central European University“ gegründet. Seit Längerem werden Soros und diese Universität von Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán attackiert, die Universität soll ab Herbst 2019 in Wien angesiedelt werden.