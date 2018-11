Kommt Kopftuchverbot in Volksschule?

Dass von dem Verbot auch die jüdische Kopfbedeckung Kippa betroffen sein könnte, negiert Strache auf KURIER-Nachfrage. „Die Kippa bedeckt ja nicht das ganze Kopfhaar und ist daher nicht betroffen.“ Nicht in Abrede stellt der FPÖ-Chef, dass es keine Studien gibt, wie viele Kinder in Österreich tatsächlich Kopftuch tragen. „Ja, leider haben wir noch keine validen Zahlen, sondern nur Schätzungen. Fakt ist jedoch, dass wir allein in Wien über 100 muslimische Kindergartengruppen haben und die Kinder vor religiöser wie politischer Instrumentalisierung jedweder Art geschützt werden müssen.“ Viele Eltern würden auch in städtischen Volksschulen von Kindern mit Kopftuch berichten. Daher solle es für alle Volksschulen ein gültiges Gesetz geben.

Mit welchen Sanktionen oder gar Strafen Eltern zu rechnen haben, und ob das Verbot auch für Lehrerinnen gelten soll, sei noch im Detail zu klären, so Strache.