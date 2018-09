Kopftuchverbot In Kindergärten: Reden, nicht strafen

Das von der Bundesregierung mit den ÖVP-geführten Ländern vereinbarte Kopftuchverbot für Kinder in Kindergärten ist noch nicht in trockenen Tüchern. Da gibt es bereits den nächsten Vorstoß für weitere Regelungen dieser Art. Wie berichtet, wünscht sich Bildungsminister Heinz Faßmann ( ÖVP) eine Debatte über ein Kopftuchverbot in der Unterstufe.

In den Ländern der Westachse herrscht indes jedoch weiterhin Skepsis über eine verfassungskonforme Umsetzung (siehe auch Infokasten) des Verbots im Kindergarten und über die Notwendigkeit so einer Regelung.

Noch ist der Werteleitfaden schwammig formuliert. Im ursprünglichen Entwurf der Regierung war von Verwaltungsstrafen die Rede. In jenem, den der Bund vergangene Woche den SPÖ-geführten Bundesländern übermittelte, findet sich die Forderung nicht mehr so konkret. Hier heißt es, dass die Länder „entsprechende Maßnahmen“ setzen sollen, um Verstöße zu sanktionieren. In den Erläuterungen wird dann erwähnt, dass „verwaltungsstrafrechtliche Bestimmungen als Ultima Ratio anzustreben sind.“

Das sorgt im Westen Österreichs für Verwirrung. „Wir haben in Tirol keinen islamischen Kindergarten. Mir ist in Tirol auch kein einziger Fall bekannt, bei dem ein Kind im Kindergarten Kopftuch getragen hat. Das Thema hat bei uns keine Relevanz“, sagt ÖVP-Bildungslandesrätin Beate Palfrader.

Zur Vereinbarung mit dem Bund steht sie trotzdem. Den sieht sie aber weiterhin in der Pflicht, „zuerst verfassungsrechtlich zu prüfen, ob das Verbot möglich ist“. Es wäre zu klären, „wie das beim Tragen von Kopfbedeckungen anderer Religionen aussieht“.