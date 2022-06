Anti-Teuerungs-Paket im Nationalrat: Fürs Erste profitieren nur die Ärmeren

Die Entlastung erfolge, so Maurer, in drei Stufen. Im Sommer würde den am stärksten Betroffenen – sozial Schwache, Familien, Mindestpensionisten – geholfen. Die Entlastungen im Überblick:

300 Euro als Teuerungsausgleich für Menschen mit geringem Einkommen gelangen im Sommer zur Auszahlung.

180 Euro als zusätzliche Einmalzahlung der Familienbeihilfe gibt es im August.

500 Euro für alle, davon 250 Euro Klimabonus und 250 Euro Anti-Teuerungs-Bonus (für Kinder je die Hälfte), werden im Oktober ausbezahlt.

2.000 Euro durch das Vorziehen des Familienbonus und die Erhöhung des Kindermehrbetrags auf 550 Euro sind bereits mit der Arbeitnehmerveranlagung von 2022 in Kraft. Für Arbeitnehmer, die den Bonus gleich mit dem Gehalt bekommen, ist er sofort wirksam.

Der Wohnschirm, der vor Delogierung schützen soll, wird um 60 Millionen Euro aufgestockt.

Der Digi-Scheck fördert die Weiterbildung von Lehrlingen drei Mal pro Jahr mit 500 Euro.

Für Gruppen mit geringem Einkommen gibt es einen erhöhten Absetzbetrag von 500 Euro.

Die Steuer- und Abgabenbefreiung für Mitarbeiterprämien von 3.000 Euro wird verlängert.

Die CO2-Bepreisung wird auf Oktober verschoben, diese soll gemeinsam mit dem Klimabonus in Kraft treten.

Die Kalte Progression wird erst im kommenden Jahr abgeschafft, einen Gesetzesentwurf gibt es noch nicht.