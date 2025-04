2004 wurden 62.000 Wohnungen aus dem Eigentum des Bundes in einem Bieterverfahren an ein Konsortium (Immofinanz etc.) verkauft. Wie sich später herausstellte, wusste das Konsortium, was es bieten muss, um den Zuschlag zu bekommen.

Den Tipp soll Lobbyist Peter Hochegger von PR-Berater Walter Meischberger bekommen haben – und der vom damaligen Finanzminister Karl-Heinz Grasser.

Für die Vermittlung soll dann eine Provision in Höhe von einem Prozent des Verkaufspreises (961 Millionen Euro) geflossen sein. Die 9,6 Millionen Euro sollen sich Grasser, Meischberger und Hochegger geteilt haben.