Anschober zu EU-Corona-Vorgehen: "Wir wurden alle überrascht"

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) ist am heutigen Dienstag zu Gast beim französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Frankreich feiert in einer überaus "abgespeckten" Variante seinen heutigen Nationalfeiertag.

Am Rande des Treffens gab Anschober der ZIB Nacht ein Interview, in dem er sich vor allem zur Vorbereitung auf den Herbst äußerte. Man wisse von Experten, dass im Herbst, wenn die Temperaturen wieder sinken werden, in geschlossenen Räumen das Infektionsrisiko wieder zunehmen werde. Darauf müsse man sich professionell vorbereiten. Er habe von seinen Treffen mit anderen Vertreten der EU-Länder eine "Fundus an Ideen mitgenommen, wie man den Herbst bestmöglich bestreiten könne", sagte Anschober.