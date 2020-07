Rendi-Wagner fordert Wiedereinführung der Maskenpflicht im Supermarkt

Generell sehe sie in der Zuhname der Infektionen in den vegangenen Wochen keinen Grund zur Panik. Aber: "Es ist ein Zeichen, wachsam zu sein." Das Wichtigste sei nun, dass es durch regionale Ausbrüche nicht zu einer unkontrollierten Ausbreitung in ganz Österreich komme.

Angesprochen auf ihre Forderung nach einer Vier-Tage-Woche erklärte Rendi-Wagner, es handle sich dabei um eine Art Weiterentwicklung des aktuellen Kurzarbeitmodells. Mit einer geförderten Arbeitszeitreduktion um 20 Prozent würde es Unternehmen ermöglicht, keine Mitarbeiter entlassen zu müssen. Denn: "Das Teuerste, was es gibt, ist Arbeitslosigkeit."