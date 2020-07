ÖVP-Ministerinnen protestieren gegen Rendi-Wagner-Karikatur

Als Pamela Rendi-Wagner vor zwei Tagen unter dem Schlagwort "Kraftpaket" die SPÖ-Vorschläge und -Forderungen zur Corona-Krise präsentierte, wurde von unterschiedlichen Medien breit berichtet. Auch in Form einer Karikatur. Und diese sorgt dafür, dass sogar zwei ÖVP-Ministerinnen sich öffentlich auf die Seite der roten Parteichefin stellen.

Revuegirl

In den Oberösterreichischen Nachrichten wurde Rendi-Wagner als Nummerngirl, die im knappen Tanzoutfit samt Federnschmuck am Gesäß aus einer Torte springt, dargestellt. In der Hand hält sie ein Schild, auf dem "Forderungen" steht, das Gesicht ziert ein fröhlicher Grinser. Damit rührt die Karikatur an einem heute als sexistisch empfundenen Image früherer "Emanzen", denen immer wieder vorgeworfen wurde, zu vehement Änderungen zu fordern. Frauen, die Gleichberechtigung verlangten, wurde damit beschieden, sie seien zu laut oder gar nervig.

"Unerträglich"

Sowohl Frauenministerin Susanne Raab als auch Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger verurteilten die Darstellung."Frauen in der Politik springen nicht leicht bekleidet aus Torten! Auch wenn man Meinungen/Forderungen nicht teilt: das ist unerträglich", so Köstinger: