Anmeldefrist für Sommerschule endet: Wohl weniger Schüler als erwartet

Erstmals wird es in Österreich heuer für 6- bis 14-Jährige in den letzten beiden Ferienwochen Unterricht geben. Dieser ist allerdings nicht verpflichtend, sondern ein Angebot, das sich vor allem an jene richte, die sich beim Lernen schwer tun, während der Corona-Krise zurückgefallen sind oder bei ihren Deutschkenntnissen Aufholbedarf haben.

Wer daran teilnehmen soll, legen vorrangig Lehrer und Schuldirektoren fest. Am heutigen Montag endet die Anmeldefrist für die von ihnen "eingeladenen" Schüler.