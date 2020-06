Georg Kapsch: "Diese Sommerschule ist zu wenig"

In dem „Post-Corona“ Papier haben Sie sich auch mit dem Thema Gesundheit beschäftigt. Ein Problem zu Beginn waren die fehlende Schutzausrüstung.

Dass wir für das Spitalpersonal zu wenig hatten, ist eine Schande, zumal die Europäische Kommission im Jänner schon prophezeit hat, dass es ein Problem geben wird und Hilfe angeboten hat. Doch anstatt europäisch zu agieren, haben wir national gehandelt. So kommen wir nicht weiter in Europa.



Wie können wir die Gesellschaft in Bezug auf den Coronavirus widerstandsfähiger machen?

Wir müssen uns an die Koexistenz mit dem Virus gewöhnen. Zudem ist es wichtig das Gesundheitswesen sowohl räumlich als auch inhaltlich weiterzudenken. So kann man z. B. Schwerpunktspitäler ausbauen und andere Spitäler schließen. In Klagenfurt gibt es z. B. ein Landes und Unfallkrankenhaus - wir brauchen ein effizientes und qualitativ hochwertiges Gesundheitssystem.



Diese Krise wird für alle europäischen Saaten teuer. Wer soll dafür zahlen?

Jedenfalls nicht die Ärmsten der Armen. Es bedeutet aber auch nicht, einen finanziellen Klassenkampf vom Zaun brechen. Am besten ist es, dass wir möglichst schnell wieder Wertschöpfung schaffen.



Dennoch haben viele das Gefühl, dass es sich die „Eliten“ richten, indem sie ihr Geld zum Beispiel in Steueroasen anlegen, selbst innerhalb der EU.

Ich habe das weder als Person noch als Unternehmen genutzt. Aber ich glaube, dass man dem einen Riegel vorschieben kann. Wir sind ja auch die Leidtragenden von Unternehmen, die Gewinne hin und her schicken. Man darf aber das Kind nicht mit dem Bade ausschütten und immer nur auf Unternehmer zeigen – wir zahlen genug Steuern.



Viele plädieren für die Einführung von Erbschafts- und Vermögenssteuern.

Zu glauben, dass wir die Milliarden so wieder reinholen, ist ein Fake - da gibt es andere Instrumente.



Die da wären?

Auf EU-Ebene könnte man ein border-tax-adjustment einführen, also einen am CO2-Gehalt von Importgütern orientierten steuerlichen Ausgleich an der Grenze. Man könnte auch eine sinnvolle Finanztransaktionssteuer einführen, nicht so wie die, die vorgeschlagen wurde. Damit würde man nämlich das Kapital besteuert, das produktiv eingesetzt wird. Man könnte aber bei den Hedgefonds, im Hochfrequenzhandel etwas tun - da kann ich mit Promillebeträgen arbeiten und es käme viel Geld herein. Auch bei der Besteuerung von Derivaten könnte man ansetzen. Wir brauchen auch keine Steuerparadiese – wir sollten aber auch kein Hochsteuerland sein, weil das der Wirtschaft schadet. Das ist meine persönliche Meinung, aber ich glaube, dass sich in der IV viele finden, die das ähnlich sehen.



Was ist jetzt eine der vordringlichsten Aufgaben der Politik?

Sie muss jetzt ein Klima der Zuversicht und Hoffnung erzeugen, das wiederum die Basis für den Wiederaufbau in unserem Land ist. Ich glaube, dass hier die Kommunikation ein wesentlicher Punkt ist. Wenn man will, dass sich eine Bevölkerung nachhaltig an Maßnahmen hält dann muss ich ihr eine Perspektive geben. Und wir müssen Arbeitsplätze erhalten und neue schaffen.



Das gilt wohl nicht nur für Österreich.

Ja, wir müssen den Föderalismus neu denken - auch in Europa. Wir sind eine Staatengemeinschaft - in Wahrheit eine Schicksalsgemeinschaft. Im internationalen Wettbewerb gewinnt Europa gemeinsam oder verliert gemeinsam. Nationalstaatliche Ansätze werden uns weder in Krisenzeiten noch in Zeiten des Booms in die Zukunft führen können. Wenn man nachhaltig Dinge bewegen will, dann muss man das mit einer Perspektive verbinden.