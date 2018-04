Androsch: „Die SPÖ ist nicht auf dem Höhepunkt“

Wie sehen Sie heute die SPÖ?

Wenn man nicht mit der Zeit geht, geht man mit der Zeit. Und in vielen Belangen ist meine Partei – zu meinem Leidwesen – nicht auf dem Höhepunkt der Zeit. Trotz aller vergangener Erfolge. Man muss verstehen, dass die Menschen wahrgenommen und wertgeschätzt werden wollen und zweitens, dass sie Sehnsucht nach Halt und Orientierung haben. Die sollte man ihnen gegeben.

Was konkret kritisieren Sie an der SPÖ, an der Kern-Truppe?

Ob wir eine Kern-Truppe haben, weiß ich nicht. Wenn jemand seriöse Politik macht, dann hat er Erfolg. Das hat Landeshauptmann Kaiser bewiesen, das Potenzial ist offensichtlich da. Und das ist zugleich die Antwort auf das, was in anderen Bereichen fehlt. „More of the same“ ist zu wenig. Die Frage der Sicherung der Pensionen, das un gelöste Pflegeproblem, die Organisationsprobleme im Gesundheitswesen, das erkennen die Leute täglich. Von ihren Vertretungen dürfen sie erwarten, dass sie zur Gestaltung bereit sind. Wir haben zwei Welten in Österreich: Eine leistungsfähige und leistungsbereite, auf der anderen Seite wird gelähmt und verschleudert. Was in den vergangenen 20 Jahren an Volksvermögen und Einfluss in diesem Land ohne Not verschleudert wurde – CA, Bank Austria, Buwog, Telekom – geht auf keine Kuhhaut.

Muss die SPÖ nach links rücken?

In der Politik geht es um Fortschrittlichkeit, Stillstand oder Rückschrittlichkeit. Mit ungenügenden Fußballern kann man nicht ins Finale kommen. Es gelingt ja nicht einmal, einen Elfmeter ohne Tormann zu verwandeln. Man ist nicht in der Lage, einen haltbaren Antrag auf einen U-Ausschuss zustandezubringen. Wenn man von 730.000 Mitgliedern in den 1970er-Jahren auf 150.000 abgesunken ist, hätten längst die Alarm glocken läuten müssen.

Wann öffnet sich die SPÖ den Blauen gegenüber?

Wenn es der FPÖ gelingt, Unzufriedene aus Protest für sich zu gewinnen, sind das noch lange keine Blauen. Pauschal kann man selbst die Korporierten nicht in einen Topf werfen. Ich schließe mich der Gedenkrede von André Heller an. Es ist legitim, Fehler zu begehen, man muss aber bereit sein, sie zu korrigieren. Als 1983 Friedrich Peter 3. Nationalratspräsident werden hätte können – ich glaube, er war einer, bei dem die Einsicht ein gekehrt war – haben ÖVP-Kreise heftig dagegen protestiert. Heute schweigen sie. Ich warne davor, 25 Prozent der Wähler abzustempeln. Man muss sich von jedem Mitbewerber abgrenzen, man darf aber niemanden ausgrenzen. Mit der FPÖ gibt es Schnitt- und Trennmengen. Darüber kann man reden, nicht aber über Grundsätzliches: eine klare Haltung zur Vergangenheit, zu Menschenrechten. Dazu gehört, dass man Flüchtlingen im Rahmen der Möglichkeiten Hilfe und Aufnahme gewährt. Und dass man kapiert, wie wichtig für unsere Zukunft das europäische Projekt ist.