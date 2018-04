111 Tage Vizekanzler: Straches schwieriger Start

Kann FPÖ-Chef Strache Vizekanzler?

„FPÖ-Chef Strache fordert Kanzler zum Rücktritt auf“.

So lautete die Kurzzusammenfassung der ORF -Pressestunde mit dem Oppositions-Chef vor sechs Monaten, als dieser Gast im sonntäglichen Vormittags-TV-Talk war.

Heute nimmt Strache erstmals wieder am selben Stuhl am Küniglberg Platz, nur wird die Schlagzeile diesmal wohl ein wenig anders lauten. Und nicht nur das: Weil Kanzler Sebastian Kurz gerade mit der halben Ministerriege in China weilt, tritt Strache nach exakt 111 Tagen in der Regierung im ORF als das auf, was er Zeit seines Politikerdaseins anstrebte: als Regierungschef.

Allein, wie gelang ihm der Umstieg von der Fundamental-Opposition in die türkis-blaue Regierungsspitze?

„Es war schon eher holprig“, analysiert ein Regierungsinsider knapp und verweist auf die größeren Auftritte des Vizekanzlers in der Öffentlichkeit. Diese fielen bisher tatsächlich nicht allzu positiv aus: Erst mauerte Strache in der Nazi-Liederbuch-Affäre rund um Parteikameraden Udo Landbauer, wenig später konterkarierte er in einem aufgetauchten Interview die heimische Balkan-Politik, indem er für die Abspaltung der „Republika Srpska“ warb. „Sehr tollpatschig“ agierte der Vizekanzler laut dem Politikexperten Thomas Hofer auch in der Debatte um das Rauchverbot und der daraus resultierenden Frage nach mehr direkter Demokratie – nicht zuletzt eckte der FPÖ-Chef mit seiner nächtlichen Facebook-Attacke gegen Moderator Armin Wolf an, indem er den ORF als „Ort, an dem Lügen zu Nachrichten werden“ bezeichnete. Kurzum: „In seinen ersten Wochen sah man schon, dass Strache die Gelassenheit für dieses Amt gefehlt hat“, so der Politikberater.