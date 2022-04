Wolken beeinflussen das Klima, sind aber teils noch unerforscht. Das Observatorium am Sonnblick in den Hohen Tauern in Salzburg widmet sich verstärkt diesem Thema: Auf 3.106 Meter Seehöhe entsteht ein europaweites Wolkenforschungszentrum. Gemessen und analysiert wird die Wechselwirkung von Wolken, Aerosolen und Spurengasen. Das Observatorium hat eine zentrale Rolle im europäischen Forschungsprogramm ACTRIS, das sich in der Startphase befindet und 2025/26 in Vollbetrieb geht.

"Wir schauen uns die mikrophysikalischen Eigenschaften der Wolke an", erklärte Meteorologe Christian Maier am Dienstagnachmittag bei einem Lokalaugenschein am Sonnblick, an dem auch Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) teilnahm. Je genauer die Erkenntnisse über die Strahlungseigenschaften und die Zusammensetzung der Wolke seien, desto genauer werde auch die Klimaprognose, sagte Maier. Er ist für die Implementierung des Wolkenmonitorings zuständig und betreut gemeinsam mit Messtechniker Gerhard Schauer die Aerosolmessung und das Datenmanagement. "Die Wechselwirkung zwischen Aerosolen und Wolkenbildung ist noch zu wenig erforscht", weiß Schauer.