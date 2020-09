Alma Zadić über Ibiza-Video: "VfGH muss entscheiden“

Ins Ministerium werden Sie das Baby nicht mitnehmen?

Meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen freuen uns schon sehr darauf, das Baby kennenzulernen. Alles andere lassen wir uns auf uns zukommen, da gibt es viele Vorbilder, die das bereits sehr gut gemanagt haben.

Spitzenpolitikerinnen mit Baby sind rar. Warum?

Es ist eine spannende und sicher keine einfache Herausforderung, aber gleichzeitig sollte es ein natürlicher Prozess sein, dass Frauen in Führungspositionen Kinder bekommen. Männer in Führungspositionen bekommen ja auch Kinder. Aber es ist noch lange nicht selbstverständlich und wird immer noch hinterfragt, ob beides vereinbar ist.

In Österreich gibt es keine gesetzlichen Rahmenbedingungen für weibliche Regierungsmitglieder. Ist das nicht steinzeitlich?

Es existieren bereits Parlamente, wo Abgeordnete in Karenz gehen können. Ob das auch in Österreich möglich sein soll, muss das Parlament entschieden. Bei einer Ministerin ist das schwieriger, denn bin ich ja auch in einer Funktion. Aber ich bin auch privilegiert, weil ich mir die Unterstützung holen kann, die ich brauche, um dieses Amt weiterhin mit voller Kraft ausüben zu können. Viele andere werdende Mütter können das nicht.

Sie sind als Flüchtlingskind nach Österreich gekommen. Was will man mit so einer Lebensgeschichte dem Kind mitgeben?

Das ist eine gute Frage. Es heißt immer, dass Kinder mehr spüren, als man jemals sagt. Ich bin überzeugt, dass mein Kind auch spüren wird, woher seine Mutter kommt und was ich gemacht habe, mehr als ich jemals in Worte fassen kann.