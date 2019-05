"Alle Ministerien müssen sparen": Finanzminister macht Druck

Dennoch hat Finanzminister Löger einiges zu tun, um die schwarzen Zahlen im Staatshaushalt umzusetzen. In den kommenden Tagen wird Löger den Gesetzestext für die Steuerreform vorlegen, dann kennt man auch das Kleingedruckte.

Im Juni und Juli verhandelt Löger die Budgets für 2020 und 2021. Jedes Ministerium muss ein Prozent seines Gesamtbudgets einsparen. Zur Stunde durchforstet das Finanzministerium alle Ausgabentöpfe nach Restbeständen an Geld. Darüber hinaus ist jeder Minister angehalten, in seinem Ressort eine Verwaltungsreform durchzuführen. Ab 2020 werden die Pensionierungen massiv steigen, wenn die Babyboomer in den Ruhestand treten. Nur jeder dritte freie Posten soll nachbesetzt werden.