Alexander Schallenberg: "Klimakleber" tun eigenen Anliegen keinen Gefallen

Schallenberg hält Aktionismus der Klimaaktivisten für nicht nötig

Die ÖVP sieht in ihrem "Zukunftsplan 2030" härtere Strafen für derartige Klimaaktivisten vor. Schallenberg bekräftigte, dass Sachbeschädigungen eben geahndet werden müssten. Die Aktivisten der "Letzten Generation" würden auch das Risiko in Kauf nehmen, die Gesundheit und die Leben anderer Menschen zu gefährden. "Ich glaube, dass solch ein Alarmismus eigentlich schadet und der Schuss eher nach hinten losgeht."

Schließlich sei in Österreich ohnehin "ein unglaubliches Bewusstsein für die Gefährdung durch den Klimawandel" vorhanden, ein solcher Aktionismus sei also nicht nötig. "Es wäre vielleicht global gesehen sinnvoller, wenn es solche Aktivitäten in anderen Staaten gäbe, wie etwa Indien, China oder Russland", formulierte Schallenberg daher, "um dort ein Umdenken zu erreichen."

Doch sei es wenig angemessen, dass die Aktivisten gerade in Österreich und Deutschland auftreten, "die eh schon an der Spitze sind, und auch wenn sie alles richtig machen würden, global keine Trendwende herbeiführen könnten, weil sie einen viel geringeren Anteil haben an den Ausstößen."