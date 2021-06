Große Mehrheit der Österreicher hält sich für sehr klimabewusst

Theorie und Praxis gehen auseinander

Das Bekenntnis zum Umweltschutz deckt sich allerdings nicht unbedingt mit dem tatsächlichen Konsumverhalten. So sagten in der Umfrage 79 Prozent, sie würden beim Autokauf auf den Treibstoffverbrauch achten, zugleich waren die nicht für Sparsamkeit bekannten SUV im Vorjahr in Österreich die beliebteste Kategorie für Neuwagen.

Frauen setzen mehr Maßnahmen zum aktiven Klimaschutz um als Männer, sagte Studienautor Dieter Scharitzer, WU Professor am Institut für Marketing-Management. Die Umfrage habe aber keinen Hinweis ergeben, dass Jüngere grundsätzlich stärker auf den Klimaschutz achten als Ältere. Auch zeigten sich bei der Anfang Juni durchgeführten, für internetaffine Österreicherinnen und Österreicher repräsentativen Umfrage keine statistisch signifikanten Unterschiede nach Bundesländern, Bildung, Beruf, Einkommen oder ein Stadt-/Land-Gefälle.

Große Einigkeit herrschte allerdings, dass Themen wie Nachhaltigkeit und Klima- und Umweltschutz auch in der Zukunft eine große Rolle spielen werden.