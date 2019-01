AHS-Aufnahme wird härter: Was kann mein Kind wirklich?

Im Bundesschnitt geht rund ein Drittel der Volksschüler nach der vierten Klasse in ein Gymnasium. In Wien und in den meisten anderen Städten sind es inzwischen mehr als 50 Prozent.

Das liegt nicht daran, dass städtische Kinder grundsätzlich bessere Leistungen bringen. Vielmehr ist hier der Druck auf Volksschullehrer meist durch Eltern groß. Sie wollen, dass das eigene Kind möglichst nicht in eine Mittelschule (NMS) muss, sondern in eine AHS aufsteigen kann.

Darunter leiden beide Schultypen: Die AHS, weil dort zu viele Kinder sind, die eigentlich nicht hingehören, und so das allgemeine Niveau sinkt. Und die Mittelschulen, weil die eigentlichen Leistungsträger fehlen – die sind ja in den AHS. Der Andrang hat in den Städten auch damit zu tun, dass in NMS der Anteil an Schülern mit nicht-deutscher Umgangssprache hoch ist – in Wien bei aktuell 74,5 Prozent. Im Bundesschnitt sind es 31,8 Prozent.