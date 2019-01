Leistung muss auch für Lehrer gelten

Die Bundesregierung will, dass unser Schulsystem so funktioniert, wie es ursprünglich einmal konzipiert wurde. In den „allgemeinbildenden höheren Schulen“ (AHS) sollen nur jene Schüler Platz finden, die für eine universitäre Ausbildung geeignet sind. Alle anderen sollen in die Mittelschule. Diese haben für die 10- bis 14-Jährigen theoretisch den gleichen Lehrplan wie die AHS, und theoretisch können die Schüler nach der achten Schulstufe in jede andere Schulform, auch in eine AHS-Oberstufe, wechseln.