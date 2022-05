KURIER: Herr Minister, Sie wohnen in Wien im 7. Bezirk, im Herzen urbaner Bobo-Kultur, ein ziemlicher Gegensatz zur Osttiroler Bergwelt. Wie fühlen Sie sich hier?

Norbert Totschnig: Als richtiger Landmensch bin ich hier sicherlich ein Exot. Ich bin ein Bauernsohn, kein Bobo. Aber ich habe mich hier gut eingelebt, ich pflege guten Austausch mit den Hausbewohnern, es ist sehr nett hier, eine gute Wohngegend. Und zur Arbeit habe ich es nicht weit.

Was halten Sie von dem urbanen Lebensstil: Alles bio und vegan, Quinoa auf jeder Speisekarte, Fleischverzicht zum Klimaschutz?

Für mich ist das vollkommen okay. Das Leben ist bunt, jeder soll so leben, wie er glaubt, dass es für ihn gut ist. Ich bin da sehr offen. Ich selbst habe aber meinen Tiroler Speck daheim.

Bleiben wir bei den Lebensmitteln. Die UNO hat heute früh vor Lebensmittelknappheit gewarnt. Droht das auch in Österreich?

Wir haben in Österreich eine sehr gute Ausstattung mit den Grundnahrungsmitteln und meine Aufgabe der nächsten Zeit wird sein, dafür zu sorgen, dass es so bleibt.

Die Preise steigen. Wie teuer wird das Essen?

Da bräuchte ich jetzt eine Glaskugel. Das hängt von der Entwicklung der Märkte ab, von etwaigen Trockenheiten, wie die Ernten ausfallen. Um das alles einschätzen zu können, haben wir einen Krisenstab eingerichtet. Es gibt wöchentlich Lageberichte. Wenn sich problematische Entwicklungen abzeichnen, werden wir so schnell und so gut wie möglich gegensteuern.

Sollte es zu einer Krise kommen, könnten Sie sich da auch drastische Eingriffe vorstellen wie Exportverbote oder eine Brotpreisregulierung? Wir exportieren zum Beispiel Premiumweizen nach Italien.

Wir sind eingebunden ins europäische Regelwerk, und von mir kann man keine Ausritte erwarten, die über das EU-Recht hinausgehen. Wir sind ein freier Binnenmarkt. Es ist ein ganz wichtiges Signal, dass in der Union nicht Einzelinitiativen gestartet werden. Da geht es um den europäischen Gedanken, die Union als Binnenmarkt zu verstehen und zu leben. Wenn Notmaßnahmen nötig wären, dann nur im europäischen Kontext und auf Basis europäischen Regelwerks.

Ein Reizthema: Kann es eine Landwirtschaft ohne Pflanzenschutzmittel geben?

Dazu zwei Dinge: Es gibt einen Zulassungsprozess, der verläuft streng wissenschaftlich. Zweitens geht es um die Frage, ob man Pflanzenschutz braucht, um die Lebensmittelversorgung sicherzustellen. Darüber muss man nicht diskutieren, die Antwort liegt auf der Hand.

Da anschließend: Es gibt die These, man könnte in Österreich hundert Prozent Bio-Landbau machen. Was halten Sie davon?

Wir liegen mit 26 Prozent Bio-Anteil an der Spitze, europaweit ist das Ziel 25 Prozent. Man muss hier den Markt mitdenken. In Österreich wird deutlich weniger Bio gekauft als produziert wird. Ohne den EU-Markt könnten die Bio-Betriebe bei uns gar nicht überleben. Zudem haben wir jetzt das Thema Krise. In Krisen sind die Leute preissensibel. Da ist bei Premiumartikeln eine gewisse Anspannung zu erwarten.

Wenn jetzt Tierfutter teurer wird, auch durch steigende Energiepreise und Sojaimport für die Schweinemast: Bleibt das Schnitzel leistbar?

Wichtig ist, dass die Produktion in vollem Umfang aufrecht bleibt, dass zum Beispiel ein Betrieb nicht weniger Schweine mästet, weil das Futter zu teuer ist. Deswegen brauchen wir jetzt ein Entlastungspaket als Antwort auf die steigenden Futter-, Düngemittel- und Energiepreise. Damit wollen wir erreichen, dass die Betriebe weiter produzieren und eine stabile Versorgung sichern.

Sollen Flächen, die bisher für den Erhalt der Artenvielfalt genutzt worden sind, in der Krise als Produktionsflächen, also Ackerland, verwendet werden?

Es geht hier um ein Signal, dass Versorgungssicherheit wichtig ist. Aber Tatsache ist auch: Abzüglich jener Biodiversitätsflächen, die am ÖPUL-Programm teilnehmen, reden wir hier von 9000 Hektar.