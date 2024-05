Keine Ermittlungen gegen Ex-Ärztekammerpräsident Thomas Szekeres

Ehemals Konkurrent unterstützte Szekeres Steinhart in dem internen Machtkampf. Steinhart war von seinen internen Kritikern vorgeworfen worden, seinerzeit die dubiosen Geschäfte in der E4O genehmigt zu haben.

Die nunmehrige Entscheidung der Staatsanwaltschaft quittiert Szekeres mit Genugtuung: „Ich bin einerseits froh und erleichtert, dass die Staatsanwaltschaft Wien unparteiisch und objektiv ihre Arbeit machen konnte, andererseits noch immer erschüttert, dass einige Kollegen aus machtpolitischen Gründen in der Kammer einfach öffentlich Personen diskreditieren", so der ehemalige Präsident.

Mit seiner Unterstützung verhinderte Szekeres, dass Steinhart als Präsident gestürzt wurde. Dessen Gegner – neben Ferenci unter anderem auch der Kammer-Vizepräsident Erik Huber – zogen sich in Folge aus ihren Funktionen zurück.

Steinhart betonte am Mittwoch: „Mein Vertrauen in die unabhängige Justiz ist groß und ich bin froh, dass sie unbeeinflusst arbeitet. Ich möchte mich bei Thomas Szekeres bedanken, mit dem wir in schwierigen Zeiten an der Seite vieler Kolleginnen und Kollegen für Stabilität, Vertrauen und ein Klima der konstruktiven Zusammenarbeit in der Ärztekammer sorgen konnten.“