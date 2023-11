Ärztekammer: Neue Koalition unter Führung Steinharts in Wiener Kammer

In der Wiener Ärztekammer ist nach Monaten der internen Querelen nun eine neue Koalition unter der Führung von Präsident Johannes Steinhart geformt worden. Das gab Steinharts Fraktion "Vereinigung Österreichischer Ärztinnen & Ärzte" am Donnerstag bekannt. In der Koalition dabei sind die beiden bisherigen Oppositions-Fraktionen "TSWien.at" von Ex-Präsident Thomas Szekeres sowie die "Wahlgemeinschaft - Ärzte für Ärzte - Wiener Mittelbau" unter der Leitung von Gerald Gingold.

Beschlossen wurden diese Schritte bereit bei einer Vorstandssitzung der Wiener Ärztekammer am Dienstagabend, hieß es seitens der "Vereinigung". Man habe damit "wesentliche Schritte in Richtung Stabilität und konstruktive Zusammenarbeit" gesetzt und strebe eine "Neuausrichtung" an.

Diese Neustrukturierung sei auch eine "direkte Antwort auf die aktuellen Herausforderungen im österreichischen Gesundheitswesen" und auf "konflikthafte kammerinterne Entwicklungen, die zuletzt die Berichterstattung in den Medien dominierten". Die früheren Differenzen sollen nun "durch einen gemeinsamen sachlichen Ansatz" und "durch konstruktive Arbeit im Interesse der Ärztinnen und Ärzte" ersetzt werden. Auch eine Personalie wurde entschieden: Johannes Kastner wurde als neuer Finanzreferent ins Präsidium gewählt.