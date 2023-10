Ärztekammer attackiert Rauch: "Fühlen uns schwer hintergangen"

Ab Jänner 2024 dürfen die rund 1.400 Apotheken in Österreich länger offenhalten und zusätzliche Dienstleistungen anbieten: etwa Harnproben analysieren oder Blutdruck messen. Das lässt wiederum den Blutdruck von Österreichs Ärztekammer-Spitze hochgehen. "Wir fühlen uns vom Gesundheitsminister zum Teil schwer hintergangen", übt Johannes Steinhart, Präsident der Österreichischen Ärztekammer (ÖAK), am Montag vor Journalisten harte Kritik an Minister Johannes Rauch (Grüne). Unterstützt wird er dabei von Edgar Wutscher, Obmann der Bundeskurie niedergelassene Ärzte, und Silvester Hutgrabner, Leiter des Referates für Hausapotheken in der Ärztekammer.

"Wir sind durch das Vorgehen und die nicht ausreichende Kommunikation des Apothekengesetzes erstaunt und auch verärgert", so Steinhart. Die Apothekerkammer würden den Ärzten Leistungen "abluchsen". Sie sei prinzipiell immer "extrem invasiv" und versuche Bereiche an sich zu reißen, die der ärztlichen Kompetenz unterliegen würden, moniert Steinhart. Rauch sei dem Lobbyismus der Apotheker erlegen.

Aber was genau verärgert die Ärztevertreter dermaßen?

Kommunikation und Kompetenzen

Rauch habe sie nicht in die Reform des Apothekergesetzes eingebunden, meinen die Ärztevertreter. Gesprächstermine im Sommer habe der Minister wiederholt verschoben und abgesagt. Dass Apotheken nun zusätzliche Kompetenzen erhalten, würde den niedergelassenen Bereich – also die Hausärzte – nicht entlasten. "Ein Pharmazeut ist kein Arzt", sagt Steinhart. Beim versprochenen Ausbau der Kassenarztstellen würde hingegen nichts weitergehen.

Auch Hutgrabner betont, dass die Ärzte für die Gesundheitsversorgung zuständig seien: "Wenn der Minister das anders sieht, kann er ja sagen, er macht die Gesundheitsversorgung in Zukunft mit den Apothekern." Die Reform sei "ein Angriff auf die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung".

Hausapotheken

Das wohl größte Problem sieht die Ärztekammer in der Erweiterung der möglichen Filialapotheken. Apotheker können künftig auch Abgabestellen mit eingeschränktem Angebot und Öffnungszeiten betreiben, wenn es in ihrem Versorgungsgebiet Ortschaften ohne eigene Apotheke oder ärztliche Hausapotheke gibt. Die Zahl der Filialapotheken wird zudem von eine auf maximal drei erweitert. "Das ist nichts anderes, als die absolute Kriegserklärung und die Zerstörung der Hausapotheken", meint Steinhart. Denn wo es eine Filialapotheke gebe, brauche es keine Hausapotheke mehr.

Die These der Ärztekammer: Verschwinden Hausapotheken, wird sich auch der Kassenarztmangel verschärfen. Dabei gehe es natürlich auch ums Geld, sagt Wutscher: "Der Doktor lässt sich nur nieder, wenn er entsprechenden Umsatz hat." Die Hausapotheke biete hier eine gewisse Sicherheit und es gebe "relativ viele Ordinationen" in Österreich, die ohne Hausapotheke nicht profitabel wären. Eine Ausweitung der Hausapotheken würde wiederum 400 zusätzliche Kassenstellen bringen.

