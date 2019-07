Abwerzger: FPÖ-Regierungsbeteiligung nur bei "2er" vor Ergebnis

Der Tiroler FPÖ-Obmann Markus Abwerzger hat sich dafür ausgesprochen, dass seine Partei nur bei einem Ergebnis von zumindest 20 Prozent nach der Nationalratswahl in eine Regierung geht. Dies sagte Abwerzger im APA-Sommerinterview. Zudem sprach er sich für einen Innenminister Herbert Kickl aus: "Aus meiner Sicht muss er in eine Regierung".

Bei einem Ergebnis unter 20 Prozent könne man im Falle einer erneuten Koalition mit der ÖVP "nicht auf Augenhöhe agieren", begründete Abwerzger dann einen seines Erachtens notwendigen Gang in die Opposition. Es müsse daher das Ziel sein, die 20-Prozent-Marke zu erreichen oder zu überspringen. Die FPÖ müsse so stark wie möglich werden, um eine türkis-grüne Koalition zu verhindern. "Die ÖVP blinkt bereits nach links. Wenn es sich mit den Grünen ausgeht, dann machen sie es. Das wäre dann besonders rückgratlos", erklärte der Tiroler FPÖ-Chef.

Kickl auch künftig maßgebende Rollen in FPÖ

In punkto Kickl sehe er überhaupt keinen Grund, weshalb dieser nicht wieder Innenminister werden könne, so Abwerzger, der dies aber nicht als Koalitionsbedingung verstanden wissen wollte. "Wenn es Herbert Kickls Wunsch ist, wieder Innenminister zu werden, werde ich das zu 100 Prozent unterstützen", kündigte Abwerzger an. "Wenn das Wahlergebnis passt", werde man jedenfalls auch über einen Innenminister Kickl "diskutieren müssen und können", aber: "An dem Thema wird eine Regierungsbeteiligung nicht scheitern".