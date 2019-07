Warum keiner mehr mit Herbert Kickl koalieren will

Die FPÖ musste reagieren, um ihr Alleinstellungsmerkmal abzusichern – und Kickl tat das, was er schon als blauer Generalsekretär und Kampagnen-Macher beherrschte: Er war lauter, schriller und angriffiger als alle anderen.

Die Liste der – zumeist medienwirksamen – Aktionen ist lang: Die Koalition war noch keine paar Monate alt, da sprach sich Kickl dafür aus, Geflüchtete „konzentriert“ an einem Ort in Grundversorgungszentren zu halten. Die sprachliche Anlehnung an die Konzentrationslager der Nazi-Zeit war für viele offenkundig; auf Nachfrage dementierte Kickl freilich. Der provokante Umgang mit Sprache sollte bis zuletzt das Markenzeichen Kickls – in früheren Zeiten immerhin Erfinder von Slogans wie „Daham statt Islam“– bleiben.

So sorgte der Minister für Aufregung, als er Erstaufnahmezentren für Asylwerber in „Ausreisezentren“ umbenannte – und dafür eigens die Türschilder austauschen ließ.