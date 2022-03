Abschied von Busek: "Visionärer Weltbürger, nostalgischer Grätzelwiener"

In Erhard Busek hätten sich ein tiefer Glaube, große Intellektualität und Aktivität für mehr Gerechtigkeit in der Welt miteinander verbunden. So würdigte der Pastoraltheologe und Religionssoziologe Paul Michael Zulehner den am 13. März kurz vor seinem 81. Geburtstag verstorbenen langjährigen Spitzenpolitiker. Gemeinsam mit dem Linzer Diözesanbischof Manfred Scheuer leitete Zulehner am Mittwoch die Begräbnisfeierlichkeiten am Wiener Zentralfriedhof.

An der Trauerfeier nahmen unter anderem Bundeskanzler Karl Nehammer, Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, der Tiroler Landeshauptmann Günther Platter, Alt-Kanzler Wolfgang Schüssel, der frühere NÖ-Landeshauptmann Erwin Pröll, Ex-Verteidigungsminister Werner Fasslabend sowie Ex-Vizekanzler Wilhelm Molterer teil.

"Mut zu Freiheit und Demokratie"

"Er war ein visionärer Weltbürger ebenso wie ein nostalgischer Grätzelwiener", so Zulehner in seiner Predigt in der Lueger-Gedächtniskirche (Karl-Borromäus-Kirche). Und Scheuer würdige Busek, dieser habe Intellektualität mit großer Energie, scharfem Witz und Leidenschaft, aber auch mit persönlicher Wärme und Freundschaft verbunden. "Er hat Mut gemacht zu Freiheit und Demokratie", so der Bischof mit Blick auf Buseks frühe Kontakte in die damals kommunistischen Ostblock-Länder.