Abschiebung in Lehre: Auch jene mit Positiv-Bescheid zittern

Der Grund, warum es heuer für Afghanen wie Bagher heikel wird, ist, dass sich die Abschiebepraxis geändert hat. Seit März 2017 wird wieder nach Kabul abgeschoben – obwohl Experten, u.a. von Amnesty International, warnen, dass das seit Jahrzehnten von Unruhen geplagte Afghanistan alles andere als sicher ist. Dazu passt, dass das Außenministerium eine Reisewarnung der höchsten Stufe für das Land am Hindukusch ausgegeben hat.

Keine Garantie für Unternehmer

Für einen Asyl-Titel müsste eine Person individuell verfolgt werden, beim subsidiären Schutz-Titel reicht es, wenn die Lage im Herkunftsland generell lebensbedrohlich ist, etwa durch Krieg. Stabilisiert sich die Lage, fällt der Fluchtgrund weg. Zu diesem Schluss kommen die Behörden bei Afghanen jetzt häufig, berichten NGOs und Asyl-Anwälte auf KURIER-Anfrage.

So wie Bagher sind nun also alle bisher subsidiär schutzberechtigten Afghanen gefährdet, bei der nächsten Prüfung ihren Aufenthaltstitel zu verlieren. Und auch wenn es noch wenige Urteile in zweiter Instanz gibt, ist die Angst vor der Abschiebung groß. Der Mödlinger HTL-Lehrer und Flüchtlingshelfer Wolfgang Buchebner berichtet von mehreren Fällen negativ beschiedener afghanischer Schüler im ganzen Land. Einige seien mittlerweile untergetaucht, um sich dem Zugriff der Behörden zu entziehen.

Ein Aufenthaltstitel ist also keine Garantie – weder für die Betroffenen, noch für die Unternehmer. Der Ruf aus Wirtschaft und Zivilgesellschaft, eine Lösung für jene zu schaffen, die sich bereits durch Arbeit integriert haben und gebraucht werden, wird immer lauter.

Die Petition "Ausbildung statt Abschiebung" (mehr dazu hier) des oberösterreichischen Landesrats Rudi Anschober unterstützen mittlerweile mehr als 57.000 Menschen. Noch gibt es aber Hoffnung: Bei rund einem Drittel der rund 900 Lehrlinge liegt in erster Instanz ein Negativ-Bescheid vor, viele haben dagegen berufen.

Auch Bagher, Jahrgangsbester seiner Lehrlingsgruppe, hofft auf einen positiven Bescheid in zweiter Instanz. So wie sein Arbeitgeber, der ihn mit einem Empfehlungsschreiben unterstützt. Jetzt ist das Bundesverwaltungsgericht am Zug.