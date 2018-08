Asyl abgelehnt: „Hier läuft etwas gewaltig schief“

Österreich sorgte dieser Tage für internationale Schlagzeilen, weil einem jungen homosexuellen Afghanen kein Asyl gewährt wurde – und zwar mit der Begründung, dass sein Verhalten nicht homosexuell genug sei, um ihm Glauben zu schenken (lesen Sie hier). Ein Einzelfall?

Nein, sagen die Neos. Abgeordnete Stephanie Krisper hat mehrere Asylbescheide ausfindig gemacht, in denen teils absurde Gründe für die Ablehnung des Antrags ins Treffen geführt werden. So wird etwa in einem Bescheid, der dem KURIER vorliegt, von der Behörde bezweifelt, dass eine Iraker Atheistin tatsächlich nicht an Gott glaubt.

Der Grund für die Annahme der Behörde: Ihr in der Einvernahmen geäußertes „blindes Vertrauen“ in ihren Ehemann „entspricht in keinster Weise“ dem angegebenen (Un-)Glauben. Denn: „Wenn Sie wahrhaftig Atheistin wären, dann hätten Sie nicht dem Willen Ihres Mannes derart gehorcht“. Mit anderen Worten: Man kann unmöglich Atheistin (und deshalb verfolgt) sein, wenn man in der Einvernahme angibt, dem eigenen Ehemann blind zu vertrauen.