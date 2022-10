Abmachung bei Klimabonus? SPÖ erhebt Vorwurf gegen Regierung

Immer wieder gab es Aufregung um die Auszahlung des Klimabonus. Zuletzt sorgte die Beteiligung des französischen Konzerns Sodexo für Gemurre bei der SPÖ. Sodexo ist für die Abwicklung des Klimabonus für all jene zuständig, die den Klimabonus per Gutschein erhalten. Das bescherte Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) und Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) nun eine parlamentarische Anfrage durch die SPÖ.

Jeder Erwachsene, der in Österreich wohnhaft ist, bekommt 500 Euro - Kinder erhalten 250 Euro Klimabonus. Das Geld wird jenen mit aktualisiertem Finanz Online Konto oder aktiven Pensionsbeziehern direkt auf das Konto überwiesen. Alle anderen erhalten einen Gutschein, den sie bei der Bank 99 der Post oder in Geschäften einlösen können. Zusätzlich sollen jene, deren aktuelle Angaben auf Finanz Online bezweifelt wurden, ebenfalls einen Gutschein bekommen, erklärte die Regierung.

Verdacht der SPÖ

Sodexo erhält für ihre Abwicklung drei Millionen Euro. Zusätzlich soll das Unternehmen aber bei jedem eingelösten Gutschein weitere drei Prozent erhalten und somit weitere 15 Euro für jeden Klimabonus kassieren. Die SPÖ zeigt sich empört, dass Sodexo damit "21 Millionen Euro dafür bekommt, dass die Regierung den Österreicherinnen deren eigenes Geld per Gutschein schickt", sagte SPÖ-Vizeklubchef Jörg Leichtfried etwa gegenüber dem Standard.

Parlament eingeschalten

In den wortgleichen parlamentarischen Anfragen an Brunner und Gewessler wolle die SPÖ nun Aufklärung, "wer am Klimabonus auf Kosten der Österreicher*innen mitverdient".

Sie vermutet entweder einen Fehler bei der Abwicklung oder eine Art Abmachung zur Mindestabnahme mit Sodexo. Denn die Häufung, mit der auch Menschen mit aktuellem Finanz Online Konto einen Gutschein erhalten, sei "seltsam", heißt es gegenüber dem KURIER.

Zudem wolle die SPÖ wissen, wieso ein externes Unternehmen mit der Überweisung der Klimabonusse betraut wurde und wieso dies nicht von der Finanz in Zusammenarbeit mit der Bundesrechenagentur geschehen sei, heißt es aus dem Büro von Jörg Leichtfried. Mit der Beantwortung der parlamentarischen Anfrage ist nicht vor Dezember zu rechnen.