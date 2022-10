Wieso Sie den Klimabonus vielleicht noch nicht bekommen haben

Lange Warteschlangen

Immerhin muss der von Sodexo ausgestellte Gutschein erst noch mühsam in einer Post-Filiale – oder genauer: in einer Filiale der zur Post gehörenden bank99 – ausgelöst werden, wenn man die 500 Euro in bar haben möchte. Das hat in den vergangenen Tagen immer wieder zu längeren Wartezeiten geführt, einzelnen Post-Filialen soll zwischendurch sogar das Bargeld ausgegangen sein.

Eine Liste mit Geschäften, die den Gutschein akzeptieren, finden Sie auf der eigens dafür eingerichteten Webseite des Klimaministeriums.

Eigentlich ist der Gutschein nur für jene Menschen vorgesehen, die kein aktives Konto bei FinanzOnline haben. In der Regel sollten das all jene sein, die ihren Jahressteuerausgleich über FinanzOnline machen.

Dennoch soll es laut ORF.at in der vergangenen Tagen und Wochen immer wieder vorgekommen sein, dass Menschen mit aktiven FinanzOnline-Konto einen Brief statt einer Überweisung bekommen haben. Im Klimaschutzministerium kann man sich das nur mit nicht aktuellen Kontodaten erklären. Stichtag hierfür ist der 22. Juli - Waren die Kontodaten auf FinanzOnline bis zu dem Zeitpunkt nicht aktuell, so wird der Klimabonus heuer in Form eines Gutscheins per Post zugesandt.

Aus dieser Frist erklärt sich übrigens auch, weshalb der Klimabonus in manchen Fällen auch an bereits Verstorbene ausbezahlt wurde. Verstarb jemand nach diesem Datum, wurde aber noch nicht aus dem Melderegister gelöscht, wird der Klimabonus dennoch überwiesen.

Eine Frage der Erreichbarkeit

Kommt der Klimabonus per Gutschein, dann in einem eingeschriebenen RSa-Brief. Dieser darf grundsätzlich nur vom Empfänger oder der Empfängerin selbst angenommen werden - und wird ansonsten in einer Poststelle zur Abholung hinterlegt.

Wer den Brief in Vertretung für jemanden von der Post abholen will, braucht dafür eine Postvollmacht oder eine notarielle Vollmacht. Wobei man sich mit dem Abholen nicht allzu viel Zeit lassen sollte, denn die eingeschriebenen Briefe bleiben nur drei Wochen auf dem Postamt. Werden sie in dieser Zeit nicht abgeholt, gehen sie zurück an den Absender – in dem Fall also das Klimaschutzministerium.

Um zu erfahren, wie man in einem solchen Fall dann doch noch an den Klimabonus kommt, sollten sich Betroffenen an die Servicehotline wenden.