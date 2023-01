Ab 1. Februar: Gratis-HPV-Impfung in Wien für Neun- bis 20-Jährige

Impfung gegen schwere Krebserkrankung

Die Politik appelliert, das Angebot wahrzunehmen. „Die HPV-Impfung ist viel zu wenig bekannt, obwohl sie so einen großartigen Schutz vor einer schweren Krebserkrankung bieten kann. Es ist ein Glück, dass es eine so gute Impfung gegen HPV gibt und deshalb bitte ich alle jungen Wienerinnen und Wiener, dieses kostenlose Angebot in Anspruch zu nehmen. Besonders den Burschen und jungen Männern möchte ich nahelegen, nicht unnötig eitel zu sein, wenn es darum geht, sich selbst und ihr Umfeld zu schützen. Ich bin sehr froh darüber, dass wir in Wien dieses Angebot rasch und unbürokratisch schaffen konnten“, sagt Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker.

Was ist HPV?

HPV ist die Abkürzung für Humane Papilloma-Viren. Es handelt sich um eine größere Gruppe von Viren, die zu Entzündungen und Haut-Veränderungen im Genital-Bereich führen können, zum Beispiel zu Feigwarzen. Die Viren können auch bösartige Erkrankungen auslösen, vor allem Gebärmutterhals-Krebs, andere Krebsarten im Genital-Bereich und im Mund- und Rachen-Raum. Gebärmutterhals-Krebs ist die zweithäufigste Krebsart auf der ganzen Welt. Als Todesursache bei krebskranken Frauen steht er an 3. Stelle.