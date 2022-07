93 Empfehlungen: Großer Bahnhof für den Klimarat

Was passiert nach der Präsentation? Eigentlich hatte ÖVP-Klimaschutzsprecher Johannes Schmuckenschlager den Klimaräten via KURIER ausgerichtet, dass die Ergebnisse für ihn keine Relevanz hätten. Tatsächlich werden heute die Klimaräte am Nachmittag die Ergebnisse offiziell der Regierung übergeben, Gewessler und der von der ÖVP nominierte (aber parteifreie) Arbeitsminister Martin Kocher werden sie empfangen. Gleich danach werden die Bürger von Parlamentspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) empfangen, am frühen Abend lädt Bundespräsident Alexander van der Bellen die Klimaräte in die Hofburg ein. Zuvor hatten Abordnungen der Klimaräte aus jedem Bundesland Termine bei allen neun Landeshauptleuten.

Und was passiert mit dem Ergebnis? Gewessler hatte schon angekündigt, dass sie sich die Ergebnisse genau ansehen werde, und was man wie umsetzen könnte. Nicht ganz vom Tisch ist außerdem eine Enquete – das hängt von den Abgeordneten ab, weil es eine Einigung aller fünf Parlamentsparteien voraussetzt. Und nicht alle Abgeordneten zeigten sich anfangs von der Idee begeistert.