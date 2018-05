8. Mai: Österreich feiert Befreiung von NS-Regime

Als die Wehrmacht kapitulierte

Heute vor 73 Jahren endete der Zweite Weltkrieg in Europa. In der Nacht vom 8. auf den 9. Mai 1945 unterzeichneten die Spitzen der Wehrmacht die Kapitulationsurkunde. Das Ende des Zweiten Weltkriegs war besiegelt. In den sechs Jahren vom deutschen Überfall auf Polen am 1. September 1939 bis zur Kapitulation Japans am 2. September 1945 kostete der verheerende Krieg weltweit über 50 Millionen Menschen das Leben - alleine in der Sowjetunion starben rund 27 Millionen.

Die Nachfolgestaaten der Sowjetunion feiern das Ende des Zweiten Weltkrieges in Europa traditionell am 9. Mai - im Gegensatz zu den westlichen Alliierten. Der Grund: Der Beginn der Waffenruhe war aber bereits auf den 8. Mai um 23.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit festgelegt worden. In Moskau war es zu dieser Zeit bereits 1.00 Uhr am 9. Mai. Der Westen feiert also den Beginn der Waffenruhe, die Ex-Sowjetunion den Tag der Kapitulation und den Sieg über Hitler.