Arik Brauer: "Großer Fehler, FPÖ-Minister nicht nach Mauthausen einzuladen"

Waren Sie selbst einmal in Lebensgefahr?

In der Reichskristallnacht hatte ich Glück. Ich ging damals schon in die jüdische Schule. Mein Vater war bereits bei einem Verwandten versteckt. Wir haben uns jeden Tag in der Werkstatt meines Vaters getroffen, wo wir gemeinsam Mittag gegessen haben und ich meine Hausaufgaben erledigte. Eines Tages kam ich in die Schule und die Lehrer schickten uns gleich wieder nach Hause. Sie warnten uns vor einem Pogrom. Ich hielt die Schultasche über meinen Stern und lief zur Werkstatt, die allerdings schon versiegelt war. Da ich nicht wusste, was der Streifen bedeutete, riss ich ihn runter. Die Hausmeisterin, die eigentlich eine furchtbare Antisemitin war, rettete mich an diesem Tag. Meinen Vater begrüßte sie stets so: „Hawidere, Herr Meister“. Im Nachsatz schimpfte sie leise nach: „Judengesindel, schleichts eich nach Palästina.“ Aber an diesem Tag stand die Hausmeisterin plötzlich vor mir und meinte: „Bua, komm her.“ Sie stieß mich ins Klo am Gang und sperrte es zu. Unmittelbar danach kamen zwei SA-Männer mit drei Zivilisten in unsere Schuhwerkstatt. Alles, was es in der Werkstatt gab, wurde notiert. Das beobachtete ich durch das Schlüsselloch. Plötzlich meinte einer der SA-Männer: „Geh’ Mutterl, sperr’ des Häusl auf, i muss brunzen.“ Sie antwortete: „Na, des is’ hin. Geh einen Stock höher.“ Damit war ich gerettet. Nachdem alles aus der Werkstatt in den Lastwagen verladen war, sperrte die Hausmeisterin die Klotür auf und schickte mich heim. Wenn sie mich nicht versteckt hätte, wäre ich zu Tode geprügelt worden oder mitgenommen und verschickt worden. Das war ein Erlebnis, das man nicht vergisst.

Wie schafften Sie es, so versöhnlich gegenüber den Österreichern zu sein?

Ich habe sehr früh begriffen, dass man das Erlebte nur ertragen kann, wenn man die Menschen nicht in Blöcke wie „die Deutschen“ einteilt. Wir sind Einzelpersonen und man muss die Menschen nach ihrem Verhalten beurteilen. Jenen, die sich schäbig und sadistisch benommen haben, gilt mein Hass. Viele waren eben schwach, wie die Menschen sind und ich es auch war. Was habe ich gemacht in der Hitler-Zeit? Habe ich gekämpft? Nein. Ich habe Möbel für die NS-Bonzen angefertigt. Das war auch keine Heldentat.