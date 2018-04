Brauer: "Antisemitismus wurde mit Flüchtlingen importiert"

Das kann man alles nicht vergleichen. Es hat sehr lange gedauert, bis die Mehrheit der Bevölkerung akzeptiert hat, dass hier ein Verbrechen an den Juden begangen wurde. Und die heutigen Jugendlichen – das ist schon ein enormer Unterschied zu früher, ich habe ja viel in Schulen gesprochen. Aber man darf nicht aufhören zu reden und man muss gegen das Vergessen angehen. Oft ist es schon abenteuerlich, wenn man hört, dass die Juden ja immer noch die Weltherrschaft anstreben, und man dann fragt, ob sie überhaupt wissen, wie viele Juden es überhaupt weltweit gibt. Da kommen schon astronomische Zahlen raus. Dass in Österreich nicht einmal 10.000 Juden leben, weiß ja fast niemand.

Stört es Sie gar nicht, dass in der Regierung so viele deutschnationale Burschenschafter sitzen?

Das ist für mich als Österreicher schon ein Problem, das ist schädlich für das Image. Aber noch mehr stört mich, dass wir eine Regierung haben, und das wird sich bald herausstellen, die nicht so auf die kleinen Leute schaut, wie sie vor der Wahl versprochen hat. Aber mich stört noch mehr, dass ein Teil der Regierung keine klare Meinung zu Europa hat. Oder besser gesag, sie haben eine bremsende Meinung. Sie wollen, dass sich dieses Europa verkleinert. In meinem Weltbild ist es aber unumgänglich, dass Europa letztendlich zu einem Staat wird.

Zur Person:

Arik Brauer wurde 1929 in Wien geboren. Sein Vater, ein Schuhmacher, stammte ursprünglich aus Litauen. Brauer wurde als Maler, Grafiker und Sänger bekannt, er gilt als einer der Hauptvertreter der Wiener Schule des Phantastischen Realismus. Sein Vater wurde während der NS-Zeit ermordet, er selbst überlebte in einem Versteck. Nach dem Krieg studierte Brauer an der Akademie der bildenden Künste in Wien. Zwischen 1951 und 1954 reiste er mit dem Fahrrad durch Europa und Afrika. Zwischen 1956 und 1964 lebte Brauer mit seiner Frau in Paris, sie traten dort auch als Gesangsduo auf. Brauer, der nächstes Jahr 90 Jahre alt wird, pendelt heute zwischen seinen Wohnsitzen in Wien und Israel.