600 Prozent teurer: Regierung berät bei Gipfel über hohe Gaspreise

Nicht nur die Bürger stöhnen unter den enorm hohen Gaspreisen, auch die Industrie ruft die Regierung lautstark um Hilfe und appelliert an sie, Maßnahmen zur Linderung der Krise zu setzen.



Am Freitag Vormittag trafen einander die Regierungsspitze samt Energieministerin Leonore Gewessler und Wirtschaftsministerin Margarethe Schramböck zum Energiegipfel im Kanzleramt. Die instabile Lage rund um die Ukraine und die derzeit ungewöhnlich geringen Gaslieferungen aus Russland versetzen die Energiepolitik in den Krisenmodus.