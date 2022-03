Erste Bilanz: 27.000 Flüchtlinge bis jetzt registriert

Ein Monat Krieg bedeutet vier Wochen Fluchtbewegungen. Der neue Flüchtlingskoordinator Michael Takács zog erste Bilanz.

Insgesamt 27.000 vertriebene Personen sind seit dem Ausbruch des Ukraine-Konflikts in Österreich registriert worden. Nach wie vor reisen 80 Prozent der angekommenen Flüchtlinge (bis jetzt sind es 203.000 Menschen) in andere Länder weiter, 70 Prozent der registrierten Personen in Österreich sind weiblich, 35 Prozent unter 18 Jahren alt.