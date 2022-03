Der erste Schultag nach der Flucht: Neues Zuhause, neue Sprache, gleiche Pause

LokalaugenscheinDas E-Piano funktioniert nicht. Der Herr Lehrer soll herausfinden, woran es hapert, denn ein Schüler möchte vorspielen, was er kann. Einige seiner Klassenkollegen liefern sich derweil ein hartes Match am Wuzeltisch. Dahinter hängen einige Mädchen, mehr als dass sie sitzen, auf Sitzsäcken und zeigen einander etwas auf dem Handy.

Ob Krywyj Rih in der südlichen Ukraine oder Pinkafeld im Burgenland: Wahrscheinlich ähneln einander alle großen Pausen auf der Welt auf die eine oder andere Art.

Doch diese große Pause ist eine besondere. Es ist die erste, die die aus der Ukraine geflüchteten Kinder an der Volksschule bzw. Mittelschule in Pinkafeld verbringen. Zwei Klassen hat man hier eingerichtet – eine für die sechs- bis zehn-Jährigen, die andere für die zehn bis 17-Jährigen.

15 der Kinder leben mit ihren Pflegemüttern im SOS Kinderdorf in Pinkafeld. Sie waren schon Zuhause in der Ukraine in einem Kinderdorf. Als der Krieg begann, sind sie vor einigen Wochen mit ihren Pflegemüttern geflohen.