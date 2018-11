2.600 Euro ohne Arbeit: "Gift für eine Gesellschaft"

Bundeskanzler Sebastian Kurz ( ÖVP) hat in der ZiB2 am Mittwoch Stellung zur Reform der Mindestsicherung genommen. Diese zielt laut Regierung darauf ab, stärkere Anreize zum (wieder) Arbeiten zu geben. Aber auch die Zuwanderung nach Österreich will Türkis-Blau damit weniger attraktiv machen.

Schon während des Ministerrats am Mittwoch hatten Caritas und Diakonie scharfe Kritik am türkis-blauen Vorhaben geübt. Mit den Kürzungen für Familien, die ab dem dritten Kind nur mehr 43 Euro zusätzlich bekommen sollen, würde Türkis-Blau "kinderreiche Familien zurücklassen und ihnen eine Teilnahme am gesellschaftlichen Miteinander verwehren", sagte Caritas-Generalsekretär Bernd Wachter. Arme Kinder hätten schon bisher weniger Chancen. "Wenn wir den Gürtel hier nochmals enger schnallen, wird der Alltag für diese Kinder noch viel schwerer. Unserem Staat muss jedes Kind gleich viel wert sein", warnte Wachter.