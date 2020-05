Heimkind: "Habe Frieden geschlossen"

Haben Sie nie geweint?

Bis fünf, sechs Jahre hab ich sehr viel geweint und gebetet, dass sie aufhören sollen, aber es hat mir nichts genützt. Ich hab keine Tränen mehr gehabt. Dann hab ich das radikal umgedreht, und aus mir ist ein Clown geworden.



Gibt es heute einen Ort, an dem Sie uneingeschränkt glücklich sind?

Hier in meiner Wohnung. Und an Seen, am Wasser. Reisen kann ich mir kaum leisten. Aber ich bin zufrieden, ich hab mein Leben abgerundet. Ich habe mit allen Frieden geschlossen.



Wie geht das angesichts dessen, was Ihnen Ihre Pflegeeltern angetan haben? Gibt es da Vergebung?

Nein. Ich hab Ihnen Ihre Seelen zurückgegeben. Und ich habe Ihnen die Verantwortung zurückgegeben. Das ging nicht von heute auf morgen. Ich hatte so viel Wut in mir! Meine Therapeutin bewundere ich. Was die aushalten musste! Ich verlange von Menschen sehr viel.



Ein Stück Ihrer Wut wird spürbar, wenn Sie über Ihren Kampf für Opferrechte und Opferschutz sprechen, oder wenn man Ihre Homepage (www.gegensexuellegewalt.at) liest.

Ja, es bringt mich in Rage, dass viel zu wenig für die Kinder getan wird. Ich will etwas bewegen. Die Verjährungsfrist muss abgeschafft werden. Und es geht nicht, dass die Fürsorge Deals mit den Tätern macht: "Geh freiwillig in Therapie, dann zeigen wir dich nicht an." Ich will auch erreichen, dass die Experten aufhören, Kinderschänder kleinzureden. Da heißt es: "Er hat in der Jugend so Schlimmes erlebt, dass er zum Täter geworden ist."



Sie selbst haben mehr Schlimmes erlebt, als man sich vorstellen kann und sind nicht gewalttätig geworden.

Weil ich nie so werden wollte, wie die Täter sind. Ich hatte zehn Jahre lang eine Selbsthilfegruppe, habe an die 100 Menschen betreut, darunter auch zwei Männer, und keiner von uns ist zum Täter geworden!



Wieso haben Sie die Selbsthilfegruppe aufgegeben?

Ich hab körperliche Schäden bekommen, weil ich Tag und Nacht mir diesen Fällen zu tun hatte. Mir tut die Seele heute nicht mehr weh, ich bin darüber hinweg. Aber ich fühle mit, weil ich weiß, wie es diesen Menschen geht.



Was raten Sie Betroffenen, die sich bis heute niemandem anvertrauen konnten?

Sie sollen schreiben. Schreiben hilft ungemein. Oder sie sollen es in Bilder packen, einfach malen, was sie nicht aussprechen können.



Sie selbst leben seit vielen Jahren in einer Beziehung mit einer Frau und sind glücklich. Wie war das mit Ihrer Geschichte möglich?

Wir leben eine Wochenendbeziehung. Sexlos. Sie ist sehr zerbrechlich, schüchtern. Ich glaube, sie ist der zweite Teil meiner Seele, der verletzte. Ich bin der robuste.